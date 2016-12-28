Малкин набрал 800-е очко, Овечкин вышел на 30-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

«Питтсбург» выиграл в гостях у «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Команда Евгения Малкина пропустила уже на первой минуте, но через пять минут российский форвард сравнял счет. Эта шайба позволила Малкину достичь отметки в 800 очков в НХЛ.

Такого результата у «Питтсбурга» добивались только Марио Лемье, Яромир Ягр и Сидни Кросби. Также нападающий поучаствовал в комбинации, завершившейся решающим голом Джастина Шульца.

«Айлендерс» дома обыграли «Вашингтон» – 4:3. Во втором периоде российский форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 541-й в матчах регулярных чемпионатов.

Нападающий вышел на 30-е место в лиге по этому показателю. От 29-го места, которое занимает Морис Ришар, его отделяет одна шайба. На счету Овечкина ассист на Джастина Уильямса. По передаче записали на свой счет игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также форвард «Айлендерс» Николай Кулемин.

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Рейнджерс» – «Оттава» – 4:3

«Коламбус» – «Бостон» – 4:3

«Детройт» – «Баффало» – 3:4, у гостей ассист заработал российский защитник Дмитрий Куликов.

«Нэшвилл» – «Миннесота» – 2:3 (ОТ)

«Чикаго» – «Виннипег» – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1), у хозяев единственную шайбу забросил восстановившийся после травмы Артем Анисимов, которому ассистировал Артемий Панарин.

«Колорадо» – «Калгари» – 3:6

«Аризона» – «Даллас» – 2:3.

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