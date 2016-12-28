AFP

Малкин набрал 800-е очко, Овечкин вышел на 30-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Малкин набрал 800-е очко, Овечкин вышел на 30-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ
Eurosport

10 ч. назад

Оба российских форварда набрали по два очка, но ушли со льда с разным настроением.

«Питтсбург» выиграл в гостях у «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Команда Евгения Малкина пропустила уже на первой минуте, но через пять минут российский форвард сравнял счет. Эта шайба позволила Малкину достичь отметки в 800 очков в НХЛ.

Такого результата у «Питтсбурга» добивались только Марио Лемье, Яромир Ягр и Сидни Кросби. Также нападающий поучаствовал в комбинации, завершившейся решающим голом Джастина Шульца.

«Айлендерс» дома обыграли «Вашингтон» – 4:3. Во втором периоде российский форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 541-й в матчах регулярных чемпионатов.

Нападающий вышел на 30-е место в лиге по этому показателю. От 29-го места, которое занимает Морис Ришар, его отделяет одна шайба. На счету Овечкина ассист на Джастина Уильямса. По передаче записали на свой счет игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также форвард «Айлендерс» Николай Кулемин.

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Рейнджерс» – «Оттава» – 4:3

«Коламбус» – «Бостон» – 4:3

«Детройт» – «Баффало» – 3:4, у гостей ассист заработал российский защитник Дмитрий Куликов.

«Нэшвилл» – «Миннесота» – 2:3 (ОТ)

«Чикаго» – «Виннипег» – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1), у хозяев единственную шайбу забросил восстановившийся после травмы Артем Анисимов, которому ассистировал Артемий Панарин.

«Колорадо» – «Калгари» – 3:6

«Аризона» – «Даллас» – 2:3.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сменщик Варламова пропустил дичайший гол с отскоком от стекла и спины

02:15
Популярные видео
Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Флери
 811 просмотров3 ч
Вратарь «Аризоны» помахался с двумя игроками «Далласа» и отразил шайбу шлемом
1 693 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
Малкин набрал 800-е очко, Овечкин вышел на 30-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ
2
Александр Овечкин: «Мы с Сидни Кросби лучшие друзья, он останавливался у меня дома»
3
«Филадельфия» и «Нью-Джерси» врубили олдскульный рок после наезда на Сергея Калинина
4
Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Марка-Андре Флери из «Питтсбурга»
5
Максим Тэлбот: «Я шутливо назвал Овечкина мешком дерьма, не думая, что кто-то это услышит»
6
Овечкин и Кузнецов затащили Оши в русский ресторан на его 30-летие, нацепив забавные майки и маски
7
Александр Овечкин опрокинул «Тампу» и другая жесть НХЛ
8
Дональд Трамп предложил пост министра армии владельцу «Флориды»
3 ч. назад
Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Марка-Андре Флери из «Питтсбурга»
4 ч. назад
Вратарь «Аризоны» Майк Смит помахался с двумя игроками «Далласа» и отразил шайбу шлемом
6 ч. назад
Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набрали очки, а «Вашингтон» нет
7 ч. назад
Сменщик Семена Варламова пропустил дичайший гол с отскоком от стекла и спины
7 ч. назад
Сергей Бобровский вытащил 37 бросков и сделал 13-ю подряд победу «Коламбуса»
8 ч. назад
Анисимов выздоровел и забил с передачи Панарина единственный гол «Чикаго» в ворота «Джетс»
9 ч. назад
800-е очко Малкина, 25-й гол Кросби в сезоне и шлепок Хагелина, развалившие «Девилс»
10 ч. назад
Малкин набрал 800-е очко, Овечкин вышел на 30-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ