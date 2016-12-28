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Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Марка-Андре Флери из «Питтсбурга»
Елки-палки!
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» кипер «пингвинов» блеснул в третьем периоде. Рикошет от своего не сулил ничего хорошего, но получилось даже круче.
- «Питтсбург» нанес «дьяволам» поражение со счетом 5:2.
- Марк-Андре Флери отразил 21 бросок из 23.
- Евгений Малкин забил и сделал результативную передачу.
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