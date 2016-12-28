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Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Марка-Андре Флери из «Питтсбурга»

Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Флери
Eurosport

3 ч. назад

Елки-палки!

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» кипер «пингвинов» блеснул в третьем периоде. Рикошет от своего не сулил ничего хорошего, но получилось даже круче.

Видео - Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Флери

00:14
  • «Питтсбург» нанес «дьяволам» поражение со счетом 5:2.
  • Марк-Андре Флери отразил 21 бросок из 23.
  • Евгений Малкин забил и сделал результативную передачу.

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