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Впервые в истории НХЛ 2 команды одновременно выиграли 12 и более матчей подряд

Впервые в истории НХЛ 2 команды одновременно выиграли 12 и более матчей подряд
Eurosport

Вчера в 09:58

А Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром среди россиян.

«Коламбус» и «Миннесота» затащили очередные встречи и установили новый рекорд лиги.

Для «Блю Джекетс» гостевая победа над «Виннипегом» (5:3) стала 14-й подряд. Кипер победителей Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

«Уйалд» дома разобралась над «Айлендерс» (6:4). Для команды Брюса Бодро этот успех 12-й подряд. Впервые в истории НХЛ у двух команд одновременно длится серия из 12 и более побед кряду. 31 декабря «Блю Джекетс» и «Миннесота» играют друг с другом.

Другие результаты:

«Баффало» – «Бостон» – 2:4

«Вашингтон» – «Нью-Джерси» – 1:2

«Флорида» – «Монреаль» – 2:3

«Тампа-Бэй» – «Торонто» – 2:3, защитник гостей Никита Зайцев и форвард хозяев Никита Кучеров сделали по ассисту.

«Нэшвилл» – «Чикаго» – 2:3, первую шайбу гостей с передачи Артемия Панарина забросил Артем Анисимов. По итогам 2016 года Панарин оказался третьим бомбардиром лиги (80 очков). Лучше него выступали только Сидни Кросби (100) и Патрик Кейн (85).

«Оттава» – «Детройт» – 2:3

«Даллас» – «Колорадо» – 4:2

«Калгари» – «Анахайм» – 1:3

«Аризона» – «Рейнджерс» – 3:6

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» – 3:1

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