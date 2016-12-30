AFP
Александр Овечкин лез через забор, чтобы попасть на матч «Вашингтона» против «Нью-Джерси»
Ови помогал Евгений Кузнецов.
Александр рассказал, что пошел на такой шаг, потому что в его доме отключили свет, и не было возможности открыть автоматические ворота.
Хоккеисту подставили лестницу, с помощью которой в костюме он перелез через металлическую ограду.
- «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (1:2). Овечкин результативными действиями не отметился.
- С 16 шайбами нападающий занимает 7-е место в списке лучших снайперов НХЛ-2016/17.
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