AFP

Александр Овечкин лез через забор, чтобы попасть на матч «Вашингтона» против «Нью-Джерси»

Овечкин лез через забор, чтобы попасть на матч «Вашингтона»
Eurosport

Вчера в 10:50

Ови помогал Евгений Кузнецов.

Александр рассказал, что пошел на такой шаг, потому что в его доме отключили свет, и не было возможности открыть автоматические ворота.

Хоккеисту подставили лестницу, с помощью которой в костюме он перелез через металлическую ограду.

  • «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (1:2). Овечкин результативными действиями не отметился.
  • С 16 шайбами нападающий занимает 7-е место в списке лучших снайперов НХЛ-2016/17.

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