Eurosport
Вратарь самой дырявой команды НХЛ свирепо умертвил клюшку после очередного провала
Хет-трик нападающего «Рейнджерс» Мэтта Пьюмпела вывел первого номера «Аризоны» Майка Смита из себя.
«Койотс» пропустили две шайбы уже в первом периоде, а в начале второго горели 1:3. Но им удалось сравнять счет к середине третьей 20-минутки – 3:3.
Но после второго гола Пьюмпела «Аризона» посыпалась и пропустила еще два – за 17 секунд до финальной сирены Мэтт оформил хет-трик, и это было выше сил Смита.
- «Рейнджеры» выиграли со счетом 6:3.
- Ранее в матче с «Далласом» Смит подрался с двумя хоккеистами «Старс».
- У «Аризоны» худшая защита в НХЛ – команда пропустила уже 116 голов.
Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте