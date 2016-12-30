Вратарь самой дырявой команды НХЛ свирепо умертвил клюшку после очередного провала

«Койотс» пропустили две шайбы уже в первом периоде, а в начале второго горели 1:3. Но им удалось сравнять счет к середине третьей 20-минутки – 3:3.

Видео - Хет-трик Пьюмпела прикончил «койотов» в третьем периоде 02:15

Но после второго гола Пьюмпела «Аризона» посыпалась и пропустила еще два – за 17 секунд до финальной сирены Мэтт оформил хет-трик, и это было выше сил Смита.

«Рейнджеры» выиграли со счетом 6:3.

Ранее в матче с «Далласом» Смит подрался с двумя хоккеистами «Старс».

У «Аризоны» худшая защита в НХЛ – команда пропустила уже 116 голов.

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Канал в телеграме, который вот вообще не дырявый