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Вратарь самой дырявой команды НХЛ свирепо умертвил клюшку после очередного провала

Вратарь самой дырявой команды НХЛ свирепо умертвил клюшку после очередного провала
Eurosport

Вчера в 14:42

Хет-трик нападающего «Рейнджерс» Мэтта Пьюмпела вывел первого номера «Аризоны» Майка Смита из себя.

«Койотс» пропустили две шайбы уже в первом периоде, а в начале второго горели 1:3. Но им удалось сравнять счет к середине третьей 20-минутки – 3:3.

Видео - Хет-трик Пьюмпела прикончил «койотов» в третьем периоде

02:15

Но после второго гола Пьюмпела «Аризона» посыпалась и пропустила еще два – за 17 секунд до финальной сирены Мэтт оформил хет-трик, и это было выше сил Смита.

  • «Рейнджеры» выиграли со счетом 6:3.
  • Ранее в матче с «Далласом» Смит подрался с двумя хоккеистами «Старс».
  • У «Аризоны» худшая защита в НХЛ – команда пропустила уже 116 голов.

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