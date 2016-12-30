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Игрок «Нью-Джерси» получил автограф Александра Овечкина, который он попросил в 11 лет

Игрок «Нью-Джерси» получил автограф Овечкина, который он попросил в 11 лет
Р-Спорт

Вчера в 19:55

Спустя 10 лет.

В 2006 году Майлз Вуд прислал в «Вашингтон» карточку Александра Овечкина с просьбой подписать ее. В противном случае 11-летний поклонник грозился провести силовой прием против Александра при первой же возможности.

29 декабря «Нью-Джерси» и «Вашингтон» провели матч регулярного сезона НХЛ, в котором Вуд впервые встретился с Овечкиным. Перед игрой Александр прислал американцу свою фотографию с автографом, сопроводив ее шуткой: «Майлзу. Полегче сегодня вечером».

«Это было потрясающе. С его стороны это замечательный поступок. На разминке мы улыбнулись друг другу. Это моя мечта. Я следил за ним с тех пор, как ему исполнилось 18. И до сих пор я пересматриваю лучшие игровые моменты с его участием», – цитирует Вуда официальный сайт НХЛ.

  • Мать завершился победой «Нью-Джерси» в серии буллитов – 2:1. Ни Вуд, ни Овечкин очков не набрали.
  • Вуд провел 3 силовых приема, но не против Овечкина.

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