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«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис», «Чикаго» уступил «Каролине»

«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис», «Чикаго» уступил «Каролине»
Eurosport

8 ч. назад

Хоккеисты из России не набрали результативных баллов.

«Сент-Луис» дома потерпел крупное поражение от «Нэшвилла» – 0:4. В составе «Предаторс» отличились Янник Вебер (25), Филип Форсберг (28), Виктор Арвидссон (38) и Колин Уилсон (49). Юусе Сарос отразил 17 бросков по воротам.

В другом матче «Чикаго» уступил «Каролине» со счетом 2:3. На быстрый гол Михала Кемпны (7) «Харрикейнс» ответили точными бросками Элиаса Линдхольма (9), Ли Стемпняка (10) и Джея Макклементе (43). На 46-й минуте Винсент Хайностроза одну шайбу отквитал.

Артем Анисимов и Артемий Панарин заработали отрицательные показатели полезности «-1».

Другие результаты дня:

«Ванкувер» – «Анахайм» – 3:2 ОТ

«Сан-Хосе» – «Филадельфия» – 2:0

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