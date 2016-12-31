«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис», «Чикаго» уступил «Каролине»

«Сент-Луис» дома потерпел крупное поражение от «Нэшвилла» – 0:4. В составе «Предаторс» отличились Янник Вебер (25), Филип Форсберг (28), Виктор Арвидссон (38) и Колин Уилсон (49). Юусе Сарос отразил 17 бросков по воротам.

В другом матче «Чикаго» уступил «Каролине» со счетом 2:3. На быстрый гол Михала Кемпны (7) «Харрикейнс» ответили точными бросками Элиаса Линдхольма (9), Ли Стемпняка (10) и Джея Макклементе (43). На 46-й минуте Винсент Хайностроза одну шайбу отквитал.

Артем Анисимов и Артемий Панарин заработали отрицательные показатели полезности «-1».

Другие результаты дня:

«Ванкувер» – «Анахайм» – 3:2 ОТ

«Сан-Хосе» – «Филадельфия» – 2:0

Подписывайтесь на наш канал в телеграме