AFP

Малкин возглавил гонку бомбардиров, Овечкин божил не слабее

Малкин возглавил гонку бомбардиров, Овечкин божил не слабее
Eurosport

Вчера в 13:11

НХЛ завершила 2016 год набором из 11 матчей регулярного чемпионата.

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Монреалем». Основное время завершилось со счетом 3:3. У «Пингвинс» отличились Патрик Хорнквист (22'), Фил Кессел (25') и Конор Шири (60'), у «Канадиенс» – Александр Радулов (5'), Пол Байрон (40') и Брайан Флинн (43').

На второй минуте овертайма победную шайбу забросил Евгений Малкин, завершивший матч с 2 баллами (1+1).

В общей сложности на счету Малкина 43 очка. Он догнал Коннора Макдэвида и вышел в лидеры таблицы бомбардиров за счет большего количества шайб (16 против 14).

«Коламбус» благодаря 29 сэйвам Сергея Бобровского переиграл «Миннесоту» (4:2) и одержал 15-ю победу кряду. У победителей отличились Кэм Аткинсон (11', 24'), Джек Джонсон (24') и Сет Джон (38'). «Миннесота» ответила бросками Микаэля Гранлунда (26') и Джейсона Цукера (41').

Этой победой «Блю Джекетс» повторили серию «Айлендерс» (1982) и «Пингвинс» (2013) – по 15 выигранных матчей кряду. Рекорд принадлежит «Питтсбургу», одержавшему 17 викторий подряд весной 1993 года.

«Вашингтон» расправился с «Нью-Джерси» – 6:2. Два очка набрал Александр Овечкин (1+1), по передаче сделали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Два ассиста Никиты Кучерова и 26 сэйвов Андрея Василевского принесли «Тампе» победу над «Каролиной» – 3:1.

Остальные результаты дня:

«Бостон» – «Баффало» – 3:1

«Виннипег» – «Айлендерс» – 2:6 (Николай Кулемин забросил 1 шайбу)

«Колорадо» – «Рейнджерс» – 2:6 (ассист на счету Михаила Григоренко)

«Даллас» – «Флорида» – 1:3

«Калгари» – «Аризона» – 4:2

«Эдмонтон» – «Ванкувер» – 2:3 Б

«Лос-Анджелес» – «Сан-Хосе» – 3:2

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