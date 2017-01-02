Защитник «Анахайма» Кевин Бьекса раздел форварда «Филадельфии» Уэйна Симмондса в драке

В начале первого периода матча между «Филадельфией» и «Анахаймом» вингер Уэйн Симмондс и защитник Кевин Бьекса встретились в левом круге вбрасывания и сбросили краги.

Мужчины кружились в клинче, горячо бились примерно 30 секунд, после чего Симмондс пропустил несколько ударов в голову, а Бьекса надел на голову сопернику свитер и снял его с Уэйна. Арбитры отправили обоих на скамейку штрафников на пять минут.

«Анахайм» выиграл у «Филадельфии» по буллитам – 4:3.

Симмондс сделал результативную передачу и закончил матч с показателем полезности +1.

Бьекса провел на льду 16 минут 50 секунд и провел один силовой прием.

Все новости НХЛ, на которые хочется кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме