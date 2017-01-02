Imago

Защитник «Анахайма» Кевин Бьекса раздел форварда «Филадельфии» Уэйна Симмондса в драке

Бьекса раздел Симмондса в драке
Eurosport

16 ч. назад

В буквальном смысле слова.

В начале первого периода матча между «Филадельфией» и «Анахаймом» вингер Уэйн Симмондс и защитник Кевин Бьекса встретились в левом круге вбрасывания и сбросили краги.

Мужчины кружились в клинче, горячо бились примерно 30 секунд, после чего Симмондс пропустил несколько ударов в голову, а Бьекса надел на голову сопернику свитер и снял его с Уэйна. Арбитры отправили обоих на скамейку штрафников на пять минут.

  • «Анахайм» выиграл у «Филадельфии» по буллитам – 4:3.
  • Симмондс сделал результативную передачу и закончил матч с показателем полезности +1.
  • Бьекса провел на льду 16 минут 50 секунд и провел один силовой прием.

Все новости НХЛ, на которые хочется кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Долгожданные хайлайты долгожданного возвращения Федерера

03:04
Популярные видео
Убойная заруба «Торонто» и «Детройта» на открытом льду с зимнеклассическим голом Комарова
2 013 просмотров18 ч
«Оттаве» забили неизвестные игроки «Вашингтона», и этого вполне хватило
 521 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться
1
Малкин и Радулов устроили апокалипсис в новогоднюю ночь
2
«Александр Бурмистров устал от хоккея». Как 25-летний форвард вылетел из «Виннипега»
3
«Каролина» поставила в ворота администратора команды
4
Малкин возглавил гонку бомбардиров, Овечкин божил не слабее
5
Защитник «Анахайма» Кевин Бьекса раздел форварда «Филадельфии» Уэйна Симмондса в драке
6
Вратарь самой дырявой команды НХЛ свирепо умертвил клюшку после очередного провала
7
Игрок «Нью-Джерси» получил автограф Александра Овечкина, который он попросил в 11 лет
8
Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Марка-Андре Флери из «Питтсбурга»
12 ч. назад
«Александр Бурмистров устал от хоккея». Как 25-летний форвард вылетел из «Виннипега»
15 ч. назад
«Каролина» поставила в ворота администратора команды
16 ч. назад
«Оттаве» забили неизвестные игроки «Вашингтона», и этого вполне хватило
16 ч. назад
Защитник «Анахайма» Кевин Бьекса раздел форварда «Филадельфии» Уэйна Симмондса в драке
18 ч. назад
Убойная заруба «Торонто» и «Детройта» на открытом льду с зимнеклассическим голом Лео Комарова
Вчера в 18:48
Малкин и Радулов устроили апокалипсис в новогоднюю ночь
Вчера в 14:30
Александр Овечкин и его русские друзья размазали «Нью-Джерси»
Вчера в 13:11
Малкин возглавил гонку бомбардиров, Овечкин божил не слабее