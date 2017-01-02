«Каролина» поставила в ворота администратора команды

37-летний менеджер по экипировке «Харрикейнс» Хорхе Алвес вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй». У «ураганов» заболел запасной голкипер Эдди Лэк, поэтому клуб экстренно подписал контракт на один матч с Алвесом.

Хорхе просидел всю игру против «Лайтнинг» в запасе и заменил основного вратаря Кэма Уорда за 7,6 секунды до конца. «Каролина» проигрывала сопернику со счетом 1:3, получила вбрасывание на другом конце площадки, и тренер выпустил на лед администратора.

«Я только помню, что посмотрел на лед, увидел шайбу у борта и сказал: «Стой в том углу», – пошутил Алвес. – Это было невероятно. Очень эмоциональный момент для меня».

«Сегодня появилась возможность выпустить его на площадку, и я подумал, что было бы правильно сделать это, – сказал тренер «Каролины» Билл Питерс. – Если бы Хорхе пришлось отражать шайбу, он бы сделал это».

Алвес выступал в профессиональном хоккее в ECHL и SPHL – третьей и четвертой по силе лигах Северной Америки.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал в этом матче 2 результативные передачи.

«Каролина» идет на 12-м месте в Восточной конференции.

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