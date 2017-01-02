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«Александр Бурмистров устал от хоккея». Как 25-летний форвард вылетел из «Виннипега»
Журналист «СЭ» рассказал о закате карьеры русского хоккеиста.
Инсайдер «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко прокомментировал регресс в игре форварда «Виннипега» Александра Бурмистрова.
«Бурмистров доигрался и был выставлен «Джетс» на драфт отказов. То, что у него возникнут проблемы, стало ясно еще летом. Пока я не готов рассказывать подробности нашей переписки, но уже тогда стало ясно, что форвард устал от хоккея и ему просто это все давно не интересно.
Я мог и ошибаться, но первые 25 матчей показали, что Бурмистров не собирается меняться. Все кругом ему должны, он играет в хоккей, а остальные не соответствуют его уровню», – пишет Шевченко.
- 25-летний Бурмистров провел в НХЛ четыре сезона и 275 матчей.
- В прошлом регулярном чемпионате хоккеист забросил за «Джетс» 7 шайб, сделал 14 передач в 81 игре и набрал показатель полезности -11.
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