AFP

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан игроком месяца в НХЛ

Бобровский признан игроком месяца в НХЛ
Eurosport

20 ч. назад

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал вторым.

Тройку замкнул голкипер «Миннесоты» Деван Дубник.

Бобровский помог «Коламбусу» одержать победы в 12 матчах в декабре, пропуская в среднем 1,75 шайбы за игру и отражая 93,9 процента бросков. В пяти из этих матчей россиянин отражал более 30 бросков за игру.

  • Малкин в декабре в 15 матчах набрал 21 очко (7+14). Он набирал как минимум один балл в 11 матчах, а в игре с «Нью-Джерси» набрал 800-е очко в НХЛ.
  • Дубник в 12 матчах декабря помог «Миннесоте» одержать 10 побед, пропуская в среднем 1,88 шайбы и отразив 93,4 процента бросков.

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