Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан игроком месяца в НХЛ

Тройку замкнул голкипер «Миннесоты» Деван Дубник.

Бобровский помог «Коламбусу» одержать победы в 12 матчах в декабре, пропуская в среднем 1,75 шайбы за игру и отражая 93,9 процента бросков. В пяти из этих матчей россиянин отражал более 30 бросков за игру.

Малкин в декабре в 15 матчах набрал 21 очко (7+14). Он набирал как минимум один балл в 11 матчах, а в игре с «Нью-Джерси» набрал 800-е очко в НХЛ.

Дубник в 12 матчах декабря помог «Миннесоте» одержать 10 побед, пропуская в среднем 1,88 шайбы и отразив 93,4 процента бросков.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами