Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в овертаймах

Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме матча с «Торонто» (6:5). Этот гол стал для него 19-м в карьере в овертаймах. По этому показателю российский нападающий сравнялся с форвардом «Флориды» Яромиром Ягром.

В игре с «Торонто» четыре очка набрал форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов.

В сезоне 2016/17 Овечкин сыграл 37 матчей и набрал 29 (18+11) очков.

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