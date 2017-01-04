AFP

Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в овертаймах

Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в овертаймах
Eurosport

18 ч. назад

Форвард «Вашингтона» делит первое место с Яромиром Ягром.

Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме матча с «Торонто» (6:5). Этот гол стал для него 19-м в карьере в овертаймах. По этому показателю российский нападающий сравнялся с форвардом «Флориды» Яромиром Ягром.

  • В игре с «Торонто» четыре очка набрал форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов.
  • В сезоне 2016/17 Овечкин сыграл 37 матчей и набрал 29 (18+11) очков.

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