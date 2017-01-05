AFP
Шайба Александра Радулова, которая сломила «Даллас», и остальные итоги дня НХЛ
Российский форвард помог «Монреалю» одержать 19-ю победу в регулярном чемпионате.
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. У победителей отличились Натан Больё (11-я минута), Александр Радулов (43) и Макс Пачиоретти (45, 61). В составе «Далласа» шайбами отметились Тайлер Сегин (15), Джон Клингберг (33) и Эса Линделл (58).
Остальные результаты игрового дня:
«Флорида» – «Виннипег» – 1:4
«Филадельфия» – «Рейнджерс» – 2:5
«Калгари» – «Колорадо» – 4:1
«Ванкувер» – «Аризона» – 3:0
«Анахайм» – «Детройт» – 2:0
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