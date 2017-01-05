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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов оштрафован на 2 тысячи долларов за симуляцию

Кузнецов оштрафован на 2 тысячи долларов за симуляцию
Eurosport

19 ч. назад

В хоккее такое не прощают.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвергся наказанию за симуляцию. Нырок после легкого толчка форварда «Нью-Джерси» Бо Беннетта обошелся Кузнецову в 2 тыс долларов, поскольку это его второе подобное нарушение.

Ранее Кузнецов был предупрежден за симуляцию в игре с «Флоридой» 20 октября. Третий нырок, согласно правилам НХЛ, обойдется нарушителю в 3 тыс долларов, четвертый – в 4 тыс, а с пятой симуляции помимо самого игрокам штрафу начнет подвергаться и главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц.

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  • В сезоне-2016/17 Кузнецов набрал 23 (4+19) очка в 37 матчах.

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