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Фарм-клуб «Детройта» сыграет в эпичной форме в честь Рокки Бальбоа

Фарм-клуб «Детройта» сыграет в эпичной форме в честь Рокки Бальбоа
Eurosport

18 ч. назад

Соперники будут нокаутированы.

Клуб Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) «Толидо Уоллай» представил специальные джерси на субботнюю игру регулярного чемпионата против «Брамптон Бист». Форма изображает накаченную фигуру боксера с чемпионским поясом и посвящена знаменитому киногерою Рокки Бальбоа.

  • «Толидо Уоллай» – фарм-клуб «Детройт Ред Уингс» (НХЛ) и «Гранд-Рапидс Гриффинс» (АХЛ)
  • Рокки Бальбоа – боксер, герой серии одноименных фильмов. Был сыгран Сильвестром Сталлоне.

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