Фарм-клуб «Детройта» сыграет в эпичной форме в честь Рокки Бальбоа
Соперники будут нокаутированы.
Клуб Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) «Толидо Уоллай» представил специальные джерси на субботнюю игру регулярного чемпионата против «Брамптон Бист». Форма изображает накаченную фигуру боксера с чемпионским поясом и посвящена знаменитому киногерою Рокки Бальбоа.
- «Толидо Уоллай» – фарм-клуб «Детройт Ред Уингс» (НХЛ) и «Гранд-Рапидс Гриффинс» (АХЛ)
- Рокки Бальбоа – боксер, герой серии одноименных фильмов. Был сыгран Сильвестром Сталлоне.
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