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Двойное спасение Анисимова, ассист Овечкина и другие вспышки ночи в НХЛ
Серия «Коламбуса» прервалась, а «Тампа» безропотно уступила «Нэшвиллу».
Жесткий матч «Чикаго» и «Баффало» дошел до овертайма после решающей шайбы Артема Анисимова. Форвард дважды сравнивал счет в матче, приведя команду к итоговой победе – 4:3 (ОТ).
«Бостон» – «Эдмонтон» – 3:4
«Вашингтон» – «Коламбус» – 5:0
«Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» – 1:6
«Сент-Луис» – «Каролина» – 2:4
«Лос-Анджелес» – «Детройт» – 0:4
«Сан-Хосе» – «Миннесота» – 4:5
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