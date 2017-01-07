Eurosport
Читатели выбрали Олега Мосалева комментатором матча «Филадельфия» – «Тампа-Бэй» на Eurosport 1
Вторым в голосовании стал Александр Кузмак.
Читатели Eurosport в течение нескольких дней голосовали за комментора, которого они хотели бы услышать на матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Тампа-Бэй».
С результатом 862 голоса победил Олег Мосалев, второе место занял Александр Кузмак (723), третье – Владимир Дехтярев (332).
- Матч «Филадельфия» – «Тампа-Бэй» состоится 7 января в 21:00 по Москве.
Смотрите трансляцию этого матча на Eurosport Player
Весь огонь НХЛ на Eurosport Player
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте