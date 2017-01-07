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Читатели выбрали Олега Мосалева комментатором матча «Филадельфия» – «Тампа-Бэй» на Eurosport 1

Читатели выбрали Олега Мосалева комментатором матча «Филадельфия» – «Тампа-Бэй» на Eurosport 1
Eurosport

13 ч. назад

Вторым в голосовании стал Александр Кузмак.

Читатели Eurosport в течение нескольких дней голосовали за комментора, которого они хотели бы услышать на матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Тампа-Бэй».

С результатом 862 голоса победил Олег Мосалев, второе место занял Александр Кузмак (723), третье – Владимир Дехтярев (332).

  • Матч «Филадельфия» – «Тампа-Бэй» состоится 7 января в 21:00 по Москве.

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Читатели выбрали Олега Мосалева комментатором матча «Филадельфия» – «Тампа-Бэй» на Eurosport 1
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