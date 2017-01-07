AFP

53 человека проголосовали за нападающего «Питтсбурга» Фила Кессела на выборах президента США

53 человека проголосовали за нападающего «Питтсбурга» на выборах президента США
Eurosport

7 ч. назад

Этого не хватило для победы.

После обнародования результатов голосования на выборах президента США выяснилось, что 53 человека в двух округах Пенсильвании (Уэстморленд и Аллегейни) проголосовали за нападающего «Питтсбурга» Фила Кессела. Действительными стали только 49 голосов, так как 4 человека неправильно написали фамилию хоккеиста, сообщает Trib Live.

«У людей была свобода выбора, и они приняли лучшее решение для себя», – заявил Кессел.

По итогам голосования Кессел занял 13-е место в штате и третье среди персонажей, не имеющих отношения к политике: нападающего опередили Иисус (91 голос) и Микки Маус (58).

  • В сезоне НХЛ-2016/17 нападающий принял участие в 38 матчах, забросил 12 шайб и выполнил 26 передач.
  • Президентом США был избран Дональд Трамп.

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