Победная шайба Александра Радулова в дерби, травма Лайне и другие сладости НХЛ

Форвард «Монреаля» Александр Радулов забросил шестую шайбу подряд и принес «Канадиенс» победу в дерби с «Торонто» – 5:3.

Владимир Тарасенко приложил руку к виктории «Сент-Луиса» над «Далласом» (4:3), положив 20-ю шайбу в сезоне. Теперь он делит второе место в гонке бомбардиров с Евгением Малкиным.

Другие результаты:

«Баффало» – «Виннипег» – 4:3

«Филадельфия» – «Тампа-Бэй» – 4:2, Василевский из «Тампы» отразил 40 бросков, а Кучеров забросил 16-ю шайбу в сезоне.

«Сан Хосе» – «Детройт» – 6:3

«Калгари» – «Ванкувер» – 3:1

«Аризона» – «Айлендерс» – 2:1

«Оттава» – «Вашингтон» – 0:1

«Флорида» – «Бостон» – 0:4

«Нью-Джерси» – «Эдмонтон» – 1:2

«Лос-Анджелес» – «Миннесота» – 4:3

«Коламбус» – «Рейнджерс» – 4:5

Следите за новостями НХЛ

Все главные тексты у вас в телеграме