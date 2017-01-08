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Победная шайба Александра Радулова в дерби, травма Лайне и другие сладости НХЛ
Мощнейшая канадская заруба осталась за «Монреалем», а «Тампа» Василевского уступила «Филадельфии».
Форвард «Монреаля» Александр Радулов забросил шестую шайбу подряд и принес «Канадиенс» победу в дерби с «Торонто» – 5:3.
Владимир Тарасенко приложил руку к виктории «Сент-Луиса» над «Далласом» (4:3), положив 20-ю шайбу в сезоне. Теперь он делит второе место в гонке бомбардиров с Евгением Малкиным.
Другие результаты:
«Баффало» – «Виннипег» – 4:3
«Филадельфия» – «Тампа-Бэй» – 4:2, Василевский из «Тампы» отразил 40 бросков, а Кучеров забросил 16-ю шайбу в сезоне.
«Сан Хосе» – «Детройт» – 6:3
«Калгари» – «Ванкувер» – 3:1
«Аризона» – «Айлендерс» – 2:1
«Оттава» – «Вашингтон» – 0:1
«Флорида» – «Бостон» – 0:4
«Нью-Джерси» – «Эдмонтон» – 1:2
«Лос-Анджелес» – «Миннесота» – 4:3
«Коламбус» – «Рейнджерс» – 4:5