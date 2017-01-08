AFP
Форвард «Виннипега» Патрик Лайне получил сотрясение мозга
Гонка новичков лишилась фаворита.
В ночь на воскресенье «Виннипег» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поражение стало еще печальнее из-за травмы звездного новичка «Джетс» Патрика Лайне, попавшего в третьем периоде под силовой прием Джейка Маккейба.
Днем главный тренер «Виннипега» Пол Морис заявил, что врачи диагностировали 18-летнему финну сотрясение мозга. Сроки восстановления Лайне неизвестны.
- Патрик Лайне набрал 37 очков и забросил 21 шайбу в 42 матчах регулярного чемпионата-2016/17.
- Финн занимает общее третье место по количество голов и лидирует среди новичков по набранным очкам.
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