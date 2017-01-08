AFP

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне получил сотрясение мозга

Лайне получил сотрясение мозга
Eurosport

4 ч. назад

Гонка новичков лишилась фаворита.

В ночь на воскресенье «Виннипег» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поражение стало еще печальнее из-за травмы звездного новичка «Джетс» Патрика Лайне, попавшего в третьем периоде под силовой прием Джейка Маккейба.

Днем главный тренер «Виннипега» Пол Морис заявил, что врачи диагностировали 18-летнему финну сотрясение мозга. Сроки восстановления Лайне неизвестны.

  • Патрик Лайне набрал 37 очков и забросил 21 шайбу в 42 матчах регулярного чемпионата-2016/17.
  • Финн занимает общее третье место по количество голов и лидирует среди новичков по набранным очкам.

Все новости НХЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Изящная победа Коукаловой, которую не скрыл даже туман

02:44
Популярные видео
Провальный финиш Фуркада в адическом тумане, откуда выскочил Шемпп
7 239 просмотров9 ч
Кучеров, Наместников и Нестеров придумали гол «Тампы», но слили «Филадельфии»
 556 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться
1
53 человека проголосовали за нападающего «Питтсбурга» Фила Кессела на выборах президента США
2
Победная шайба Александра Радулова в дерби, травма Лайне и другие сладости НХЛ
3
Форвард «Виннипега» Патрик Лайне получил сотрясение мозга
4
Двойное спасение Анисимова, ассист Овечкина и другие вспышки ночи в НХЛ
5
Читатели выбрали Олега Мосалева комментатором матча «Филадельфия» – «Тампа-Бэй» на Eurosport 1
6
Выбери комментатора на матч «Филадельфия» – «Тампа-Бэй»
7
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов оштрафован на 2 тысячи долларов за симуляцию
8
Шайба Александра Радулова, которая сломила «Даллас», и остальные итоги дня НХЛ
3 ч. назад
Форвард «Виннипега» Патрик Лайне получил сотрясение мозга
10 ч. назад
Кучеров, Наместников и Нестеров придумали гол «Тампы», но слили «Филадельфии»
10 ч. назад
20-й гол Тарасенко в сезоне сделал огненную победу «Сент-Луиса» за 3 минуты до серены
11 ч. назад
Радулов приложил «Торонто» победным броском
15 ч. назад
«Рейнджерс» насмотрелись боевиков и замочили сменщика Сергея Бобровского 5 шайбами
16 ч. назад
Победная шайба Александра Радулова в дерби, травма Лайне и другие сладости НХЛ
Вчера в 17:47
53 человека проголосовали за нападающего «Питтсбурга» Фила Кессела на выборах президента США
Вчера в 13:16
Перестрелка «Нью-Джерси» и «Торонто», в которой канадцы уработали соперника за 6 минут