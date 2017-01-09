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«Чикаго» переиграл «Нэшвилл», Патрик Кейн унизил Джонатана Тэйвза, нарядив его в джерси сборной США

«Чикаго» переиграл «Нэшвилл», Кейн унизил Тэйвза, нарядив его в джерси сборной США
Eurosport

12 ч. назад

Шесть матчей регулярного чемпионата НХЛ скрасили ночь на понедельник.

«Чикаго» расправился с «Нэшвиллом» – 5:2. Счет в игре открыл Артемий Панарин убойным ван-таймером на восьмой минуте.

На 15-й минуте отличился защитник «Чикаго» Никлас Хьялмарссон, на что «Предаторс» ответили бросками Маттиаса Экхольма (9) и Остина Уотсона (43). Равный счет сохранялся до последней 10-минутки, после чего Райан Хартман разродился хет-триком (52, 59, 60).

Патрик Кейн сделал 3 голевые передачи и в борьбе за второе место в таблице бомбардиров сравнялся с Сидни Кросби (по 44). Лидирует Коннор Макдэвид (48).

По окончании игры Кейн нарядил Джонатана Тэйвза в джерси сборной США и выложил фото в твиттер. Капитан «Чикаго» проиграл американцу спор на тему победителя МЧМ-2017.

В другой игре «Коламбус» вырвал победу у «Филадельфии» – 2:1. «Блю Джекетс» вели в счете благодаря голу Дэвида Савара, но за 17 секунд до финальной сирены Брэйден Шенн переправил шайбу в ворота хозяев после броска Ивана Проворова и лишил Сергея Бобровского шатаута.

В овертайме Ник Фолиньо все-таки принес «Коламбусу» победу. Бобровский стал первой звездой матча с 25 сэйвами.

Остальные результаты дня:

«Каролина» – «Бостон» – 4:3

«Питтсбург» – «Тампа-Бэй» – 6:2

«Оттава» – «Эдмонтон» – 5:3

«Анахайм» – «Миннесота» – 1:2

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