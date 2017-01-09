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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ласково почесал Криса Куница за пах, и тот разродился голом

Малкин ласково почесал Куница за пах, и тот разродился голом
Eurosport

11 ч. назад

Так нужно мотивировать партнеров.

В ночь на 9 января «Питтсбург» провел первую в 2017 году игру после 8-дневного перерыва. Матч с «Тампой» предваряло чествование чемпионского состава-2008/09, которое прошло в рамках торжеств, посвященных 50-летию «Пингвинс».

Наибольшее удовольствие от праздника получил Крис Куниц, которого обласкал Евгений Малкин.

В итоге Куниц на 43-й минуте забросил победную шайбу. В предыдущих 17 матчах он отличился всего однажды. Сам Малкин, передавший партнеру по команде все силы, ушел со льда без набранных очков.

  • Игра завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 6:2.
  • В следующем матче «Пингвинс» сыграют с «Вашингтоном».

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