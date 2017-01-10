«Эдмонтон» вызвал в основу российского нападающего Антона Слепышева

«Эдмонтон» предоставил российскому нападающему Антону Слепышеву шанс показать себя. Игрок, отыгравший за основу канадского клуба 26 матчей, проведет 16-ю игру в сезоне-16/17. Ранее Антон выступал в фарм-клубе «Бейкерсфилд Кондорс».

В обратном направлении «Эдмонтон» отправил нападающего Йессе Пулюярви, который в 28 играх набрал 1+7. Финн был выбран «Ойлерс» под 4-м номером драфта НХЛ-2016.

В этом сезоне Слепышев провел за «Эдмонтон» 15 игр в НХЛ и набрал 2+2.

Канадский клуб занимает пятое место в Западной Конференции.

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