Eurosport
Александр Овечкин с Евгением Кузнецовым наколотили 5 очков «Канадиенс» и другая жесть НХЛ
Сочнейшие четыре матча украсили очередной игровой день регулярного чемпионата.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин на пару с нападающим Евгением Кузнецовым закопали «Монреаль» – 4:1. Российский дуэт поучаствовал во всех шайбах команды: на счету Ови 1+2 (первая звезда матча), Кузнецов отметился 1+1.
Благодаря очередному взятию ворот Овечкин вышел на 29-е место по голам в истории лиги, разделив его с Морисом Ришаром. На счету Александра теперь 544 шайбы: чтобы переместиться на 28-е место и догнать Мишеля Гуле российскому нападающему нужно забросить еще 4 раза.
Результаты других встреч:
«Нью-Джерси» – «Флорида» – 0:3, Сергей Калинин и Денис Мальгин набранными очками не отметились
«Виннипег» – «Калгари» – 2:0
«Лос-Анджелес» – «Даллас» – 4:6