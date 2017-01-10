Александр Овечкин с Евгением Кузнецовым наколотили 5 очков «Канадиенс» и другая жесть НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин на пару с нападающим Евгением Кузнецовым закопали «Монреаль» – 4:1. Российский дуэт поучаствовал во всех шайбах команды: на счету Ови 1+2 (первая звезда матча), Кузнецов отметился 1+1.

Благодаря очередному взятию ворот Овечкин вышел на 29-е место по голам в истории лиги, разделив его с Морисом Ришаром. На счету Александра теперь 544 шайбы: чтобы переместиться на 28-е место и догнать Мишеля Гуле российскому нападающему нужно забросить еще 4 раза.

Результаты других встреч:

«Нью-Джерси» – «Флорида» – 0:3, Сергей Калинин и Денис Мальгин набранными очками не отметились

«Виннипег» – «Калгари» – 2:0

«Лос-Анджелес» – «Даллас» – 4:6

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