AFP

Панарин не сыграет в Матче звезд НХЛ

Панарин не сыграет в Матче звезд НХЛ
Eurosport

6 ч. назад

Без Артемия это будет матч не всех звезд.

НХЛ назвала окончательные составы команд дивизионов на Матч звезд-2017, в который вошли Овечкин, Малкин, Кучеров, Бобровский и Тарасенко.

Полные составы выглядят следующим образом:

Атлантический дивизион

Тренер: Мишель Террьен («Монреаль»).

Вратари: Кэри Прайс («Монреаль», капитан), Туукка Раск («Бостон»).

Защитники: Ши Уэбер («Монреаль»), Эрик Карлссон («Оттава»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

Нападающие: Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Брэд Маршанд («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»).

Центральный дивизион

Тренер: Брюс Будро («Миннесота»).

Вратари: Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»).

Защитники: Данкан Кит («Чикаго»), Пи Кей Суббан («Нэшвилл», капитан), Райан Сутер («Миннесота»).

Нападающие: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвс (оба – «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Столичный дивизион

Тренер: Джон Торторелла («Коламбус»).

Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»).

Защитники: Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»).

Нападающие: Сидни Кросби (капитан), Евгений Малкин (оба – «Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»).

Тихоокеанский дивизион

Тренер: Питер ДеБур («Сан-Хосе»).

Вратари: Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»).

Защитники: Брент Бернс («Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кэм Фаулер («Анахайм»).

Нападающие: Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Годро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Джо Павелски («Сан-Хосе»).

  • Матч состоится на домашней арене «Лос-Анджелеса» в ночь с 28 на 29 января.

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