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Джонатан Тэйвз: «Панарин и Анисимов заслужили Матч звезд НХЛ больше меня»

Тэйвз: «Панарин и Анисимов заслужили Матч звезд НХЛ больше меня»
Eurosport

5 ч. назад

Звезда «Чикаго» скромничает.

«Мое попадание в состав – горькая радость. Панарин, Анисимов и Госса больше заслужили Матч всех звезд. Уверен, что Хлебушек, Арти и Госс должны играть там. Я попал в состав случайно. Даже не знаю, как. Думаю, это связано с моей игрой в прошлые сезоны, а не с нынешним», – цитирует Тэйвза журналист из «Чикаго» Брайан Хедгер.

  • Во вторник был оглашен состав на Матч всех звезд НХЛ, куда не попали партнеры Тэйвза Панарин, Анисимов и Госса.
  • В сезоне-2016/17 Тэйвз провел 34 матча, забросил 7 шайб и выполнил 13 ассистов.
  • Матч состоится на домашней арене «Лос-Анджелеса» в ночь с 28 на 29 января.

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