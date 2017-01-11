AFP
Форвард «Флориды» Яромир Ягр: «Я буду играть до 55 лет»
Легендарный чех определился с датой завершения карьеры.
«Я буду играть до 55 лет. Только что определился. Чувствую себя хорошо, поэтому иду к этой цели», – цитирует Ягра The Score.
- Ягр забросил 756 шайб и отдал 1137 результативных передач в 1671 матче НХЛ. Это второй показатель в истории лиги после Уэйна Гретцки.
- Самым возрастным игроком в истории НХЛ был Горди Хоу, который последний раз выходил на лед в 52-летнем возрасте.
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