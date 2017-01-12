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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ
Eurosport

2 ч. назад

А потом – 1001-е.

Российский нападающий сделал дубль в матче с «Питтсбургом» (5:2), первая шайба, заброшенная им на 35-й секунде встречи, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.

  • «Вашингтон» одержал победу со счетом 5:2. На 29-й минуте Овечкин оформил дубль.
  • Еще по одной шайбе в составе «Кэпиталс» забросили Джастин Уильямс (45), Никлас Бекстрём (54) и Ларс Эллер (60). Соотечественники и партнеры Овечкина Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче.
  • У «Питтсбурга» отличились Евгений Малкин (48) и Патрик Хёрнквист (58).
  • После игры Овечкин был признан первой звездой матча.
  • Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, разменявшим 1000 очков, для этого ему потребовалось 880 матчей.
  • 31-летний российский форвард занимает четвертое место среди российских хоккеистов по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Выше Овечкина идут уже завершившие карьеру – Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).
  • Среди всех хоккеистов по данному показателю лидирует Уэйн Гретцки – 2857 очков.

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