Eurosport
Нападающий Никита Кучеров прервал серию «Тампы» из 4 поражений подряд
Многие фавориты оступились, но не «Лайтнингс».
Никита Кучеров сочинил третью шайбу для «Лайтнинг».
«Тампа» с трудом обыграла «Баффало» (4:2) и прервала серию поражений из четырех матчей.
Остальные результаты:
«Филадельфия» – «Ванкувер» – 5:4
«Оттава» – «Питтсбург» – 4:1
«Нэшвилл» – «Бостон» – 2:1
«Миннесота» – «Монреаль» – 7:1
«Даллас» – «Детройт» – 5:2
«Колорадо» – «Анахайм» – 1:4
«Эдмонтон» – «Нью-Джерси» – 3:2
Смотрите трансляции матчей на Eurosport Player
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте