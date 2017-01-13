Eurosport

Нападающий Никита Кучеров прервал серию «Тампы» из 4 поражений подряд

Кучеров прервал серию «Тампы» из 4 поражений подряд
Eurosport

37 мин. назад

Многие фавориты оступились, но не «Лайтнингс».

Никита Кучеров сочинил третью шайбу для «Лайтнинг».

«Тампа» с трудом обыграла «Баффало» (4:2) и прервала серию поражений из четырех матчей.

Остальные результаты:

«Филадельфия» – «Ванкувер» – 5:4

«Оттава» – «Питтсбург» – 4:1

«Нэшвилл» – «Бостон» – 2:1

«Миннесота» – «Монреаль» – 7:1

«Даллас» – «Детройт» – 5:2

«Колорадо» – «Анахайм» – 1:4

«Эдмонтон» – «Нью-Джерси» – 3:2

Следите за матчами НХЛ

Смотрите трансляции матчей на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. В какого зверя превращается Панарин

03:29
Популярные видео
Кантона: «Желаю Инфантино массажировать шары на жеребьевках, а не разбивать наши»
4 498 просмотров16 ч
Финиш женской эстафеты с бомбически крутой Дальмайер и без Подчуфаровой, которая проиграла 4 минуты
5 752 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться
1
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ
2
Форвард «Флориды» Яромир Ягр: «Я буду играть до 55 лет»
3
Выбери комментатора на матч «Вашингтон» – «Филадельфия»
4
Панарин не сыграет в Матче звезд НХЛ
5
Джонатан Тэйвз: «Панарин и Анисимов заслужили Матч звезд НХЛ больше меня»
6
Иван меняет. Как русский защитник «Филадельфии» осваивается в НХЛ
7
Александр Овечкин с Евгением Кузнецовым наколотили 5 очков «Канадиенс» и другая жесть НХЛ
8
1000-е и 1001-е очки Овечкина в НХЛ, которые он набрал голами, убравшими «Питтсбург» со льда
35 мин. назад
Нападающий Никита Кучеров прервал серию «Тампы» из 4 поражений подряд
34 мин. назад
Проброс погоды. В какого зверя превращается Артемий Панарин
24 ч. назад
1000-е и 1001-е очки Овечкина в НХЛ, которые он набрал голами, убравшими «Питтсбург» со льда
23 ч. назад
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ
Выбери комментатора на матч «Вашингтон» – «Филадельфия»
Вчера в 13:51
Ассист Артемия Панарина в овертайме закончил рубилово между «Чикаго» и «Детройтом»
11/01/2017 в 09:46
«Бостон» тремя голами в первом периоде прикончил «Сент-Луис» и интригу
11/01/2017 в 09:39
Бобровский заболел сразу после отчисления сменщика, и «Каролина» накидала 5 шайб какому-то парню