Грязнющий хит и драчка, в которой Адам Маккуэйд много раз познакомил лицо Гранта со своим кулаком

Адам Маккуэйд и Дерек Грант недолго держались на равных: хоккеист «Брюинс» нанес противнику сразу несколько точных ударов в голову и победил, уложив Гранта на лед. Нападающий получил травму.

Причиной горячности многоуважаемых господ стал грязный прием Антона Блида против Романа Йоси в конце первого периода.

Победу в хоккее одержали «Предаторс» – 2:1.

Грант провел первый матч за «Предаторс», команда забрала форварда с драфта отказов «Баффало».

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