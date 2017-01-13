AFP
Грязнющий хит и драчка, в которой Адам Маккуэйд много раз познакомил лицо Гранта со своим кулаком
Защитник «Бостона» строго отомстил «Нэшвиллу» за травму Романа Йоси.
Адам Маккуэйд и Дерек Грант недолго держались на равных: хоккеист «Брюинс» нанес противнику сразу несколько точных ударов в голову и победил, уложив Гранта на лед. Нападающий получил травму.
Причиной горячности многоуважаемых господ стал грязный прием Антона Блида против Романа Йоси в конце первого периода.
- Победу в хоккее одержали «Предаторс» – 2:1.
- Грант провел первый матч за «Предаторс», команда забрала форварда с драфта отказов «Баффало».
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