AFP

Грязнющий хит и драчка, в которой Адам Маккуэйд много раз познакомил лицо Гранта со своим кулаком

Грязнющий хит и драчка, в которой Маккуэйд много раз познакомил лицо Гранта со своим кулаком
Eurosport

35 мин. назад

Защитник «Бостона» строго отомстил «Нэшвиллу» за травму Романа Йоси.

Адам Маккуэйд и Дерек Грант недолго держались на равных: хоккеист «Брюинс» нанес противнику сразу несколько точных ударов в голову и победил, уложив Гранта на лед. Нападающий получил травму.

Причиной горячности многоуважаемых господ стал грязный прием Антона Блида против Романа Йоси в конце первого периода.

  • Победу в хоккее одержали «Предаторс» – 2:1.
  • Грант провел первый матч за «Предаторс», команда забрала форварда с драфта отказов «Баффало».

Следите за НХЛ

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. В какого зверя превращается Панарин

03:29
Популярные видео
Кантона: «Желаю Инфантино массажировать шары на жеребьевках, а не разбивать наши»
6 688 просмотров21 ч
«Питтсбург» приехал в Оттаву разобранным, вынул 4 шайбы и довел своего тренера до удаления
 610 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ
2
Форвард «Флориды» Яромир Ягр: «Я буду играть до 55 лет»
3
Выбери комментатора на матч «Вашингтон» – «Филадельфия»
4
Нападающий Никита Кучеров прервал серию «Тампы» из 4 поражений подряд
5
Панарин не сыграет в Матче звезд НХЛ
6
Грязнющий хит и драчка, в которой Адам Маккуэйд много раз познакомил лицо Гранта со своим кулаком
7
Джонатан Тэйвз: «Панарин и Анисимов заслужили Матч звезд НХЛ больше меня»
8
Александр Овечкин с Евгением Кузнецовым наколотили 5 очков «Канадиенс» и другая жесть НХЛ
35 мин. назад
Грязнющий хит и драчка, в которой Адам Маккуэйд много раз познакомил лицо Гранта со своим кулаком
4 ч. назад
«Питтсбург» приехал в Оттаву разобранным, вынул 4 шайбы и довел своего тренера до удаления
5 ч. назад
Все голы безобразного унижения, которому кипер «Монреаля» Кэри Прайс подвергся в Миннесоте
6 ч. назад
Нападающий Никита Кучеров прервал серию «Тампы» из 4 поражений подряд
6 ч. назад
Проброс погоды. В какого зверя превращается Артемий Панарин
Вчера в 10:15
1000-е и 1001-е очки Овечкина в НХЛ, которые он набрал голами, убравшими «Питтсбург» со льда
Вчера в 10:54
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ
Выбери комментатора на матч «Вашингтон» – «Филадельфия»