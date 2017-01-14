Александр Овечкин подкатил ассист в ворота «Чикаго», Анисимов и Панарин унижены разгромом

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в домашнем унижении «Чикаго» – 6:0. На счету российского игрока результативная передача на Никласа Бэкстрема. Героем встречи стал вратарь хозяев Брэйден Холтби, сделавший шестой шатаут в сезоне: канадец отразил 24 броска и вышел в лидеры НХЛ по числу сухих матчей.

Другие матчи дня:

«Рейнджерс» – «Торонто» – 2:4, нападающий нью-йоркцев Павел Бучневич отметился ассистом.

«Тампа-Бэй» – «Коламбус» – 1:3, вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков.

«Флорида» – «Айлендерс» – 2:5

«Каролина» – «Баффало» – 5:2

«Калгари» – «Нью-Джерси» – 1:2

«Аризона» – «Виннипег» – 4:3

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