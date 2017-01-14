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Сергей Федотов прокомментирует бойню Овечкина с «Филадельфией»
Читатели Eurosport.ru сделали выбор.
Управлять эфиром – круто. Хоккейные комментаторы покорно ждали своей судьбы, пока вы выбирали голос для матча «Вашингтона» и «Филадельфии». Первое место в голосовании взял Сергей Федотов – он займет кабинку и сделает всем классно.
- Встреча начнется 15 января в 20:30 по московскому времени.
- Прямой эфир вы найдете на телеканале Eurosport 2.
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