«Детройт» отхлестал «Питтсбург» с Малкиным, Емелин утопил «Рейнджерс» и еще мясистые сюжеты НХЛ

Шайба Евгения Малкина в мясорубке с «Детройтом» ничего не решила – «пингвины» слили со счетом 3:6. Это поражение стало для «Питтсбурга» третьим подряд, чего не случалось с декабря 2015-го.

Алексей Емелин очень постарался во встрече против «Рейнджерс», набрал 1+1 и прервал 27-матчевую безрезультативную серию.

Нападающий «Монреаля» Эндрю Шоу удалился до конца матча за фол против Йеспера Фаста.

Форвард «Колорадо» Рене Бурк заканчивал встречу против «Нэшвилла» в раздевалке за жесточайший толчок на борт Виктора Арвидссона.

Другие результаты дня:

«Бостон» – «Филадельфия» – 6:3, Иван Проворов один раз выкатил шайбу под точный бросок партнера.

«Колорадо» – «Нэшвилл» – 2:3, Михаил Григоренко и Семен Варламов не уберегли ворота «Колорадо», который вел 2:0 к середине встречи.

«Монреаль» – «Рейнджерс» – 5:4

«Оттава» – «Торонто» – 2:4

«Детройт» – «Питтсбург» – 6:3

«Флорида» – «Коламбус» – 4:3

«Каролина» – «Айлендерс» – 7:4

«Аризона» – «Анахайм» – 0:3

«Даллас» – «Миннесота» – 4:5

«Лос-Анджелес» – «Виннипег» – 3:2

«Эдмонтон» – «Калгари» – 2:1

«Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 0:4, Владимир Тарасенко сделал один ассист.

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