«Вашингтон» одержал вторую победу за 3 дня с общим счетом 11:0

«Кэпиталс» вслед за унижением «Чикаго» (6:0) вдоволь покуражились в матче против «Филадельфии» – 5:0. По дублю оформили Джастин Уильямс (42, 47) и Мэтт Нисканен (44, 46), еще одну шайбу забросил Андре Бураковский (30). По голевой передаче отдали Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, причем капитан «Вашингтона» обманул вратаря и защитников «Флайерс» ложным замахом: вместо традиционного уан-таймера последовала передача на пустые ворота.

Перед началом встречи организаторы чествовали Никласа Бэкстрёма, набравшего 500-ю передачу.

Победная серия «Вашингтона» достигла 9 матчей, и «Кэпс» вышли в лидеры регулярного чемпионата-2016/17.

В другом матче «Чикаго» растратил преимущество в 2 шайбы и уступил «Миннесоте» со счетом 2:3. На 5-й и 25-й минутах отличился Патрик Кейн, которому дважды ассистировал Артем Анисимов, а в эпизоде с первым голом еще и подключился Артемий Панарин.

Но шайбы Нино Нидеррайтера (27), Криса Стюарта (31) и Джэйсона Поминвилла (46) принесли победу «Уайлд».

Кейн набрал 47 очков и вышел на второе место в таблице бомбардиров.

Остальные результаты дня:

«Ванкувер» – «Нью-Джерси» – 1:2 ОТ

«Анахайм» – «Сент-Луис» – 1:2 ОТ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме