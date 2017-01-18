«Коламбус» первым дошел до отметки в 30 побед, «Айлендерс» уволили тренера и другая жара дня в НХЛ

«Коламбус» обыграл дома «Каролину» со счетом 4:1. Дубль в составе победителей сделал Брендон Дубински (19-я и 24-я минуты), еще по шайбе забросили Бун Дженнер (19) и Лукаш Седлак (30). У «Каролины» отличился Себастьян Ахо (19). Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 24 броска.

Руководство «Айлендерс» отправило в отставку главного тренера Джека Капуано, под руководством которого команда набрала 42 очка в 42 матчах регулярного чемпионата. Нью-йоркцы занимают последнее место в Восточной конференции.

В центральном матче дня «Даллас» в гостях обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:6. У хозяев гол и 2 ассиста на счету российского форварда Павла Бучневича.

Результаты остальных матчей дня:

«Торонто» – «Баффало» – 4:3, защитник хозяев Никита Зайцев сделал голевую передачу в третьем периоде.

«Сент-Луис» – «Оттава» – 4:6, на счету «блюзменов» Владимира Тарасенко и Дмитрия Яшкина по одному ассисту.

«Миннесота» – «Нью-Джерси» – 3:4.

«Калгари» – «Флорида» – 5:2.

«Колорадо» – «Чикаго» – 4:6.

«Ванкувер» – «Нэшвилл» – 1:0

«Анахайм» – «Тампа-Бэй» – 2:1.

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