Imago

«Коламбус» первым дошел до отметки в 30 побед, «Айлендерс» уволили тренера и другая жара дня в НХЛ

«Коламбус» первым дошел до отметки в 30 побед, «Айлендерс» уволили тренера и другая жара дня в НХЛ
Eurosport

1 час назад

В ночь на среду в регулярном чемпионате состоялось девять матчей.

«Коламбус» обыграл дома «Каролину» со счетом 4:1. Дубль в составе победителей сделал Брендон Дубински (19-я и 24-я минуты), еще по шайбе забросили Бун Дженнер (19) и Лукаш Седлак (30). У «Каролины» отличился Себастьян Ахо (19). Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 24 броска.

Руководство «Айлендерс» отправило в отставку главного тренера Джека Капуано, под руководством которого команда набрала 42 очка в 42 матчах регулярного чемпионата. Нью-йоркцы занимают последнее место в Восточной конференции.

В центральном матче дня «Даллас» в гостях обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:6. У хозяев гол и 2 ассиста на счету российского форварда Павла Бучневича.

Результаты остальных матчей дня:

«Торонто» – «Баффало» – 4:3, защитник хозяев Никита Зайцев сделал голевую передачу в третьем периоде.

«Сент-Луис» – «Оттава» – 4:6, на счету «блюзменов» Владимира Тарасенко и Дмитрия Яшкина по одному ассисту.

«Миннесота» – «Нью-Джерси» – 3:4.

«Калгари» – «Флорида» – 5:2.

«Колорадо» – «Чикаго» – 4:6.

«Ванкувер» – «Нэшвилл» – 1:0

«Анахайм» – «Тампа-Бэй» – 2:1.

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Тот случай, когда Рубин проиграл Федереру и Казань вообще ни при чем

02:27
Популярные видео
2 дубля, 10 голов и классная драчка от «Оттавы» и «Сент-Луиса»
 133 просмотров1 ч
Упоительные ножницы Мурильо и еще 4 голины в зарубе «Интера» и «Болоньи», дискредитирующей катеначчо
3 010 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться
1
«Коламбус» первым дошел до отметки в 30 побед, «Айлендерс» уволили тренера и другая жара дня в НХЛ
2
«Вашингтон» одержал вторую победу за 3 дня с общим счетом 11:0
3
Иван меняет. Как русский защитник «Филадельфии» осваивается в НХЛ
4
«Вашингтон» с «Питтсбургом» взорвали НХЛ 15 голами и хет-триком Евгения Малкина
5
Дубль Николая Кулемина разнес «Бостон» в щепки
6
Бен Бишоп привез обидный гол, но ассист Никиты Кучерова решил все вопросы в матче с «Лос-Анджелесом»
7
Защитник «Джетс» уничтожил черного парня, а кипер «Сан-Хосе» хотел забить в пустые и пропустил сам
8
Александр Овечкин подкатил ассист в ворота «Чикаго», Анисимов и Панарин унижены разгромом
33 мин. назад
2 дубля, 10 голов и классная драчка от «Оттавы» и «Сент-Луиса»
1 час назад
«Коламбус» первым дошел до отметки в 30 побед, «Айлендерс» уволили тренера и другая жара дня в НХЛ
22 ч. назад
Дубль Николая Кулемина разнес «Бостон» в щепки
Вчера в 11:46
Защитник «Джетс» уничтожил черного парня, а кипер «Сан-Хосе» хотел забить в пустые и пропустил сам
Вчера в 11:34
Бен Бишоп привез обидный гол, но ассист Никиты Кучерова решил все вопросы в матче с «Лос-Анджелесом»
23 ч. назад
«Вашингтон» с «Питтсбургом» взорвали НХЛ 15 голами и хет-триком Евгения Малкина
Вчера в 17:08
«Сент-Луис» обыграл «Анахайм», а Владимир Тарасенко запорол бомбический момент
Вчера в 17:09
«Вашингтон» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым оставили от «Филадельфии» мокрое место