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«Коламбус» первым дошел до отметки в 30 побед, «Айлендерс» уволили тренера и другая жара дня в НХЛ
В ночь на среду в регулярном чемпионате состоялось девять матчей.
«Коламбус» обыграл дома «Каролину» со счетом 4:1. Дубль в составе победителей сделал Брендон Дубински (19-я и 24-я минуты), еще по шайбе забросили Бун Дженнер (19) и Лукаш Седлак (30). У «Каролины» отличился Себастьян Ахо (19). Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 24 броска.
Руководство «Айлендерс» отправило в отставку главного тренера Джека Капуано, под руководством которого команда набрала 42 очка в 42 матчах регулярного чемпионата. Нью-йоркцы занимают последнее место в Восточной конференции.
В центральном матче дня «Даллас» в гостях обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:6. У хозяев гол и 2 ассиста на счету российского форварда Павла Бучневича.
Результаты остальных матчей дня:
«Торонто» – «Баффало» – 4:3, защитник хозяев Никита Зайцев сделал голевую передачу в третьем периоде.
«Сент-Луис» – «Оттава» – 4:6, на счету «блюзменов» Владимира Тарасенко и Дмитрия Яшкина по одному ассисту.
«Миннесота» – «Нью-Джерси» – 3:4.
«Калгари» – «Флорида» – 5:2.
«Колорадо» – «Чикаго» – 4:6.
«Ванкувер» – «Нэшвилл» – 1:0
«Анахайм» – «Тампа-Бэй» – 2:1.
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