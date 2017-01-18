Александр Овечкин порекомендовал Бруксу Личу добавить в овощной сок водочки и пивка

33-летний спортсмен опубликовал в инстаграме фото с кучей овощей и соковыжималкой. Лич подписал картинку сообщением о пользе здорового питания, фанатом которого является, и т.п. Овечкин оставил чисто русский комментарий бывшему партнеру.

«Я бы добавил пивка и русской водки. Поверь мне, сработает!» – написал Александр.

Лич провел за «Вашингтон» 742 матча, в которых набрал 324 (133+191) очка.

На счету Овечкина в сезоне-2016/17 39 (21+18) очков.

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