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Александр Овечкин порекомендовал Бруксу Личу добавить в овощной сок водочки и пивка
Бывший центрфорвард «Вашингтон Кэпиталс» любит здоровую пищу и лишает себя настоящего праздника.
33-летний спортсмен опубликовал в инстаграме фото с кучей овощей и соковыжималкой. Лич подписал картинку сообщением о пользе здорового питания, фанатом которого является, и т.п. Овечкин оставил чисто русский комментарий бывшему партнеру.
«Я бы добавил пивка и русской водки. Поверь мне, сработает!» – написал Александр.
- Лич провел за «Вашингтон» 742 матча, в которых набрал 324 (133+191) очка.
- На счету Овечкина в сезоне-2016/17 39 (21+18) очков.
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