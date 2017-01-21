Александр Радулов раскрошил «Нью-Джерси», а Евгений Малкин – «Каролину»

Форвард «Монреаля» поучаствовал во всех трех голевых комбинациях команды. «Канадиенс» выиграли 3:1 и продолжают лидировать в Атлантическом дивизионе.

Другие результаты:

«Бостон» – «Чикаго» – 0:1

«Ванкувер» – «Флорида» – 2:1, форвард хозяев Хенрик Седин с передачи брата набрал 1000-е (233+767) очко в НХЛ и стал четвертым шведом, который перешел эту отметку.

«Баффало» – «Детройт» – 3:2, защитник гостей Александр Марченко сделал ассист

«Каролина» – «Питтсбург» – 1:7, Евгений Малкин набрал 1+1

«Эдмонтон» – «Нэшвилл» – 2:3

Все новости НХЛ

Самый спортивный телеграм