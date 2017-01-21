Eurosport
Форвард «Эдмонтона» Милан Лучич уничтожающим хитом отправил игрока «Нэшвилла» делать сальто
Сальто не получилось, но шеей Остин Уотсон рисковал страшно.
За шесть минут до конца третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Нэшвиллом» форвард «Ойлерс» поймал за своими воротами Уотсона и сложил соперника пополам.
Игра перешла в зону «Нэшвилла», где мстительный Уотсон настиг Лучича, толкнул канадца в борт и получил 2 минуты. Просидел он в штраф-боксе недолго, поскольку сам Милан забросил шайбу в большинстве и перевел матч в овертайм.
- «Предаторс» вырвали победу в серии буллитов – 3:2 ОТ.
- Во втором периоде Лучич отметился дракой с Коди Маклеодом.
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