Форвард «Эдмонтона» Милан Лучич уничтожающим хитом отправил игрока «Нэшвилла» делать сальто

За шесть минут до конца третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Нэшвиллом» форвард «Ойлерс» поймал за своими воротами Уотсона и сложил соперника пополам.

Игра перешла в зону «Нэшвилла», где мстительный Уотсон настиг Лучича, толкнул канадца в борт и получил 2 минуты. Просидел он в штраф-боксе недолго, поскольку сам Милан забросил шайбу в большинстве и перевел матч в овертайм.

«Предаторс» вырвали победу в серии буллитов – 3:2 ОТ.

Во втором периоде Лучич отметился дракой с Коди Маклеодом.

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