Eurosport

Отец Маркуса Йоханссона и главный тренер «Вашингтона» исполнили зажигательный танец в раздевалке

Отец Йоханссона и главный тренер «Вашингтона» исполнили зажигательный танец в раздевалке
Eurosport

10 ч. назад

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин были довольны.

«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3, а победную шайбу в составе «Кэпиталс» забросил Маркус Йоханссон.

После матча игроков «Вашингтона» зажигательным танцем поздравил обрадованный отец 26-летнего шведа Ларс Йоханссон, чьи пляски сопровождались одобрительными хлопками Евгения Кузнецова. Главный тренер «Кэпиталс» Барри Тротц не удержался и присоединился к Йоханссону-старшему.

  • «Вашингтон» с 66 очками лидирует в турнирной таблице НХЛ.
  • В 45 матчах регулярного чемпионата-2016/17 Йоханссон набрал 32 (15+17) очка.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Longines Live Alpine Data: эпизод 2 – карвинг

02:38
Популярные видео
Германо-норвежский фотофиниш мужской эстафеты в Антерсельве, сделавший субботу немецким праздником
4 125 просмотров12 ч
Укороченное нечто Зверева, летающий Монфис и еще 3 топовых удара шестого дня Australian Open
3 203 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться
1
«Гоп-стоп». Артемий Панарин заставил Данкана Кита петь хит Александра Розенбаума
2
Александр Радулов раскрошил «Нью-Джерси», а Евгений Малкин – «Каролину»
3
Отец Маркуса Йоханссона и главный тренер «Вашингтона» исполнили зажигательный танец в раздевалке
4
Форвард «Эдмонтона» Милан Лучич уничтожающим хитом отправил игрока «Нэшвилла» делать сальто
5
Александр Овечкин порекомендовал бывшему партнеру добавить в овощной сок водочки и пивка
6
Малкин и Радулов устроили апокалипсис в новогоднюю ночь
7
Иван меняет. Как русский защитник «Филадельфии» осваивается в НХЛ
8
Игрок «Нью-Джерси» получил автограф Александра Овечкина, который он попросил в 11 лет
10 ч. назад
Отец Маркуса Йоханссона и главный тренер «Вашингтона» исполнили зажигательный танец в раздевалке
10 ч. назад
Форвард «Эдмонтона» Милан Лучич уничтожающим хитом отправил игрока «Нэшвилла» делать сальто
17 ч. назад
Евгений Малкин нашпиговал «Каролину» голешником и ассистом
18 ч. назад
«Чикаго» еле вытащил победу над «Бостоном», потому что Артемий Панарин и Артем Анисимов спали
16 ч. назад
Безумный Александр Радулов устроил «Джерси» ночной кошмар
21 ч. назад
Александр Радулов раскрошил «Нью-Джерси», а Евгений Малкин – «Каролину»
Вчера в 21:32
«Гоп-стоп». Артемий Панарин заставил Данкана Кита петь хит Александра Розенбаума
Вчера в 19:43
Никита Кучеров выжал для «Тампы» ассист, но победил все равно «Сан-Хосе»