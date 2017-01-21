Отец Маркуса Йоханссона и главный тренер «Вашингтона» исполнили зажигательный танец в раздевалке

«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3, а победную шайбу в составе «Кэпиталс» забросил Маркус Йоханссон.

После матча игроков «Вашингтона» зажигательным танцем поздравил обрадованный отец 26-летнего шведа Ларс Йоханссон, чьи пляски сопровождались одобрительными хлопками Евгения Кузнецова. Главный тренер «Кэпиталс» Барри Тротц не удержался и присоединился к Йоханссону-старшему.

«Вашингтон» с 66 очками лидирует в турнирной таблице НХЛ.

В 45 матчах регулярного чемпионата-2016/17 Йоханссон набрал 32 (15+17) очка.

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