Царский камбэк «Миннесоты», 22-я шайба Овечкина в сезоне и другие вкусняшки НХЛ

Александр Овечкин и «Вашингтон» разобрались в гостях с «Далласом». Лидеры Восточной конференции с трудом избежали поражения: перед началом третьего периода техасцы вели с разницей в две шайбы, но упустили преимущество и проиграли в овертайме – 3:4.

Более сочный камбэк удался «Миннесоте» во встрече против «Анахайма». К 53-й минуте «утки» уверенно обыгрывали соперника 3:2, но получили три пробоины за две минуты и пошли ко дну – 3:5.

Другие результаты дня:

«Виннипег» – «Сент-Луис» – 5:3, Владимир Тарасенко выполнил ассист на Шаттенкирка, но его «Сент-Луис» все равно проиграл

«Коламбус» – «Каролина» – 3:2

«Торонто» – «Оттава» – 2:3Б

«Монреаль» – «Баффало» – 2:3Б

«Айлендерс» – «Лос-Анджелес» – 4:2, Кулемин помог Таваресу убить интригу на последих минутах матча

«Филадельфия» – «Нью-Джерси» – 1:4, голевая передача Проворова не спасла «Флайерс» от разгрома

«Аризона» – «Тампа-Бэй» – 5:3, Наместников (гол) и Нестеров (ассист) набрали по баллу и помогли «Аризоне». Бурмистров сделал голевую передачу, но «Тампе» не помог

«Калгари» – «Эдмонтон» – 3:7, Слепышев из «Эдмонтона» забросил третью шайбу в сезоне

«Сан-Хосе» – «Колорадо» – 3:2 (ОТ), Григоренко и «Сан-Хосе» отметился голом

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