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«Питтсбург» разгромил «Бостон», Евгений Малкин набрал очки в седьмой игре кряду

«Питтсбург» разгромил «Бостон», Малкин набрал очки в седьмой игре кряду
Eurosport

10 ч. назад

В НХЛ состоялись 6 матчей регулярного чемпионата.

«Питтсбург» нанес поражение «Бостону» со счетом 5:1. В составе «Пингвинс» отличились Брайан Раст (21-я минута), Конор Шири (30, 43), Патрик Хорнквист (42) и Сидни Кросби (45). У «Брюинс» единственную шайбу забросил Давид Крейчи (34).

Евгений Малкин сделал 2 голевые передачи, доведя результативную серию до 7 матчей, а Кросби набрал 3 (1+2) очка. У обоих хоккеистов стало по 54 балла, и они стали ближайшими преследователями лидера бомбардиров Коннора Макдэвида (56).

В другой игре «Филадельфия» обыграла «Айлендерс» – 3:2 ОТ. Защитник «Флайерс» Иван Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне.

Помимо россиянина отличились Уэйн Симмондс (35) и Клод Жиру (64). У «Айлендерс» по шайбе забросили Ник Ледди (14) и Алан Куин (25).

Остальные результаты:

«Детройт» – «Рейнджерс» – 0:1 ОТ

«Оттава» – «Коламбус» – 6:7 ОТ

«Чикаго» – «Ванкувер» – 4:2

«Миннесота» – «Нэшвилл» – 2:4

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