«Оттава» выменяла у «Сан-Хосе» Томми Вингелса и разобрала на части «Вашингтон»

«Вашингтон» Александра Овечкина в гостях проиграл «Оттаве» со счетом 0:3. «Сенаторы» открыли счет уже на первой минуте после комбинации Фредрика Клайессона и Тома Пайэтта, которую завершил Крис Келли. Еще по шайбе забросили Бобби Райан и Зак Смит.

В заявку на игру попал новичок «Оттавы» Томми Вингелс, выменяный «сенаторами» у «Сан-Хосе». Взамен канадский клуб отдал седьмой раунд драфта-2017, а также форвардов Зака Стортини и Бадди Робинсона.

В другом матче дня «Монреаль» обыграл «Калгари» со счетом 5:1. Российский форвард «Канадиенс» Александр Радулов отметился дублем, прервав 8-матчевую безголевую серию.

Остальные матчи дня:

«Айлендерс» – «Коламбус» – 4:2, российский форвард хозяев Николай Кулемин во втором периоде забросил шайбу, которая стала победной.

«Чикаго» – «Тампа-Бэй» – 2:5, Артемий Панарин из «Чикаго» отметился ассистом. У «Тампы-Бэй» по шайбе забросили Никита Нестеров и Никита Кучеров.

«Нью-Джерси» – «Лос-Анджелес» – 1:3

«Питтсбург» – «Сент-Луис» – 0:3

«Бостон» – «Детройт» – 4:3 (ОТ)

«Виннипег» – «Сан-Хосе» – 3:4

«Нэшвилл» – «Баффало» – 4:5 (ОТ)

«Даллас» – «Миннесота» – 2:3

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