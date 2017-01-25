Eurosport
Нападающий «Далласа» вырвал у соперника клюшку и швырнул ее в борт как какой-то мусор
Форвард «Миннесоты» Джейсон Цукер не ожидал такого поворота.
Оригинальный способ останавливать атаки соперника нашел нападающий «Старс» Антуан Руссель. Француз обезоружил Джейсона Цукера, отняв у него клюшку. Заполучив трофей, Руссель выбросил его в сторону борта, а «Даллас» начал атаку.
Судья не обнаружил нарушения правил в этом эпизоде.
- «Миннесота» одержала победу по буллитам – 3:2.
- Руссель в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2016/17 набрал 20 очков (7+13).
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