Нападающий «Далласа» вырвал у соперника клюшку и швырнул ее в борт как какой-то мусор

Оригинальный способ останавливать атаки соперника нашел нападающий «Старс» Антуан Руссель. Француз обезоружил Джейсона Цукера, отняв у него клюшку. Заполучив трофей, Руссель выбросил его в сторону борта, а «Даллас» начал атаку.

Судья не обнаружил нарушения правил в этом эпизоде.

«Миннесота» одержала победу по буллитам – 3:2.

Руссель в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2016/17 набрал 20 очков (7+13).

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