Eurosport
Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског с размаху разломал клюшку соперника и врубил тому по рукам
Клюшка сломалась, руки – нет.
Шведский нападающий очень не хотел пропускать от «Ванкувера» четвертый гол. Брэндон Суттер выходил на пустые ворота, но бросить по воротам ему Габриэль не позволил.
Сделал форвард «Эвеланш» это в довольно грубой форме.
- Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился победой «Кэнакс» со счетом 3:2.
- Ландескуг сделал ассист и заработал 4 минуты штрафа.
- «Колорадо» остается худшей командой НХЛ с 28 очками после 46 матчей.
Турнирная таблица чемпионата НХЛ
Канал в телеграме слишком классный, чтобы позволять себе такие низости
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