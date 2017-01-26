Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског с размаху разломал клюшку соперника и врубил тому по рукам

Шведский нападающий очень не хотел пропускать от «Ванкувера» четвертый гол. Брэндон Суттер выходил на пустые ворота, но бросить по воротам ему Габриэль не позволил.

Сделал форвард «Эвеланш» это в довольно грубой форме.

Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился победой «Кэнакс» со счетом 3:2.

Ландескуг сделал ассист и заработал 4 минуты штрафа.

«Колорадо» остается худшей командой НХЛ с 28 очками после 46 матчей.

Турнирная таблица чемпионата НХЛ

Канал в телеграме слишком классный, чтобы позволять себе такие низости