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Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског с размаху разломал клюшку соперника и врубил тому по рукам

Ландеског с размаху разломал клюшку соперника и врубил по рукам на сладенькое
Eurosport

55 мин. назад

Клюшка сломалась, руки – нет.

Шведский нападающий очень не хотел пропускать от «Ванкувера» четвертый гол. Брэндон Суттер выходил на пустые ворота, но бросить по воротам ему Габриэль не позволил.

Сделал форвард «Эвеланш» это в довольно грубой форме.

  • Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился победой «Кэнакс» со счетом 3:2.
  • Ландескуг сделал ассист и заработал 4 минуты штрафа.
  • «Колорадо» остается худшей командой НХЛ с 28 очками после 46 матчей.

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