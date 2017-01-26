Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы

Малкин и Патрик Хорнквист в среду пропустили тренировочное занятие «Питтсбурга». Официальный сайт «Пингвинс» сообщает, что оба хоккеиста получили повреждения нижней части тела.

«Состояние Малкина оценят уже после Матча звезд. Вероятно, будем иметь больше информации к тому моменту», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Малкин пропустит матч регулярки против «Бостона».

В сезоне-2016/17 Евгений набрал 54 очка в 47 играх (22 шайбы + 32 передачи).

Матч звезд пройдет 28-29 января в Лос-Анджелесе.

Из россиян участие в нем примут форварды Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа Бэй»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и вратарь Сергей Бобровский («Коламбус»).

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