Eurosport
«Я не разговариваю по-английски». Малкин и Овечкин взорвали промо-ролик Матча звезд НХЛ
Парни кое-что могут не только на льду.
На официальной странице НХЛ в твиттере появилось видео, на котором участники Матча всех звезд проходят кастинг для съемок в голливудском фильме. Среди хоккеистов оказались российские нападающие «Питтсбурга» и «Вашингтона» Евгений Малкин и Александр Овечкин. Самая забавная роль досталась Евгению. Форвард появился в кадре и заявил: «Я не разговариваю по-английски. Я ухожу отсюда».
В съемках так же приняли участие Патрик Кейн, Уэйн Симмон, Туукка Раск и Сидни Кросби.
- Матч звезд НХЛ пройдет 29 января 2017 года на арене «Лос-Анджелеса» «Стэйплс-центре».
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