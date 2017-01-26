«Я не разговариваю по-английски». Малкин и Овечкин взорвали промо-ролик Матча звезд НХЛ

На официальной странице НХЛ в твиттере появилось видео, на котором участники Матча всех звезд проходят кастинг для съемок в голливудском фильме. Среди хоккеистов оказались российские нападающие «Питтсбурга» и «Вашингтона» Евгений Малкин и Александр Овечкин. Самая забавная роль досталась Евгению. Форвард появился в кадре и заявил: «Я не разговариваю по-английски. Я ухожу отсюда».

В съемках так же приняли участие Патрик Кейн, Уэйн Симмон, Туукка Раск и Сидни Кросби.

Матч звезд НХЛ пройдет 29 января 2017 года на арене «Лос-Анджелеса» «Стэйплс-центре».

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