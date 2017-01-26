AFP
Вратарь «Колорадо» Семен Варламов перенесет операцию и пропустит остаток сезона
Хроническая травма потребовала хирургического вмешательства.
Семен Варламов, пропустивший в течение сезона несколько матчей из-за хронической травмы паха, в четверг перенесет операцию по устранению проблемы. Как сообщает официальный сайт «Колорадо», больше в сезоне-2016/17 27-летний голкипер не сыграет.
«После обследования у врачей было решено, что лучший путь к выздоровлению – это операция. Проведение данной процедуры в этот момент позволяет быть уверенными, что он будет полностью готов лишь к началу тренировочного лагеря», – сказал генеральный менеджер команды Джо Сакик.
- В сезоне-2016/17 Варламов провел 24 матча, в которых одержал 6 побед, оформил 1 шатаут, пропуская в среднем 3,38 гола за игру.
- «Колорадо» занимает последнее место в турнирной таблице. «Эвеланш» – единственная команда, забросившая меньше ста шайб (93) в сезоне-2016/17. По пропущенным голам «Колорадо» занимает предпоследнее место (156).
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