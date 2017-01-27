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Пугающий дубль Евгения Кузнецова, шайба Александра Овечкина и другие события бесконечной ночи НХЛ

Пугающий дубль Кузнецова, шайба Овечкина и другие события бесконечной ночи НХЛ
Eurosport

1 час назад

«Вашингтон» уничтожил «Нью-Джерси» и вышел в лидеры таблицы.

«Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 2:5, Александр Овечкин набрал 1+1, а Евгений Кузнецов забросил две шайбы.

«Бостон» – «Питтсбург» – 4:3

«Айлендерс» – «Монреаль» – 3:1

«Филадельфия» – «Торонто» – 2:1 (Роман Любимов, «Филадельфия» – гол)

«Каролина» – «Лос-Анджелес» – 0:3

«Оттава» – «Калгари» – 2:3

«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 2:1 (Никита Кучеров, «Тампа» – гол)

«Нэшвилл» – «Коламбус» – 4:3

«Миннесота» – «Сент-Луис» – 5:1 (Владимир Тарасенко, «Сент-Луис» – гол)

«Чикаго» – «Виннипег» – 3:5 (Артем Анисимов, «Чикаго» – ассист)

«Даллас» – «Баффало» – 4:3

«Аризона» – «Ванкувер» – 3:0 (Александр Бурмистров, «Аризона» – ассист)

«Сан-Хосе» – «Эдмонтон» – 1:4

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