AFP
Пугающий дубль Евгения Кузнецова, шайба Александра Овечкина и другие события бесконечной ночи НХЛ
«Вашингтон» уничтожил «Нью-Джерси» и вышел в лидеры таблицы.
«Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 2:5, Александр Овечкин набрал 1+1, а Евгений Кузнецов забросил две шайбы.
«Бостон» – «Питтсбург» – 4:3
«Айлендерс» – «Монреаль» – 3:1
«Филадельфия» – «Торонто» – 2:1 (Роман Любимов, «Филадельфия» – гол)
«Каролина» – «Лос-Анджелес» – 0:3
«Оттава» – «Калгари» – 2:3
«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 2:1 (Никита Кучеров, «Тампа» – гол)
«Нэшвилл» – «Коламбус» – 4:3
«Миннесота» – «Сент-Луис» – 5:1 (Владимир Тарасенко, «Сент-Луис» – гол)
«Чикаго» – «Виннипег» – 3:5 (Артем Анисимов, «Чикаго» – ассист)
«Даллас» – «Баффало» – 4:3
«Аризона» – «Ванкувер» – 3:0 (Александр Бурмистров, «Аризона» – ассист)
«Сан-Хосе» – «Эдмонтон» – 1:4
Смотрите трансляции матчей НХЛ на Eurosport Player