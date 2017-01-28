Зимнее обострение. Овечкин в одном звене с Кросби и еще 8 сумасшедших сюжетов Матчей звезд НХЛ

1980. Рекорд Хоу и дебют Гретцки

37 лет назад мир восхищался ветераном покруче Яромира Ягра. Из расформированной ВХА в НХЛ перешел «Хартфорд», а в его составе в лигу вернулся 51-летний Горди Хоу, который сходу попал на рекордный 23-й звездный уикенд. Только трое из 39 его участников – братья Эспозито и Жан Ратель – уже родились, когда Хоу впервые выступил в Матче всех звезд в 1948-м.

В тот же вечер в Матче дебютировал 19-летний форвард «Эдмонтона» Уэйн Гретцки, что сделало All-Star Game-1980 своеобразной передачей эстафеты от Мистера Хоккея к Великому.

1988. Достижения Лемье и Нэслунда

Гретцки переписал большинство рекордов и установил планку на недостижимой высоте. Ближе других к ней подобрался легендарный капитан «Питтсбурга» Марио Лемье.

Сезон-1987/88 ознаменовал смену короля: Супер Марио прервал серию Гретцки из семи побед в гонке бомбардиров и восьми титулов MVP. 9 февраля 1988 года Лемье выбил рекордные 6 (3+3) очков, забросил шайбу в овертайме и принес команде конференции принца Уэльского (будущий Восток) победу над конференцией Кларенса Кэмпбелла (будущий Запад) с Гретцки во главе.

Хотя результативность Матчей всех звезд с годами будет расти, шесть очков Лемье пока никто не превзошел. Якубу Ворачеку в 2015 году удастся только повторить рекорд. А вот пять голевых передач Матса Нэслунда («Монреаль») – до сих пор недостижимый результат.

1992. Федоров против Могильного на «Суперскиллс»

Хоккеисты из СССР приступили к покорению НХЛ еще в конце 1980-х, но русский дебют на Матче всех звезд состоялся только в 1992 году, когда Советского Союза уже не было. В команду конференции принца Уэльского попал Александр Могильный («Баффало»), в команду конференции Кларенса Кэмпбелла – Сергей Федоров («Детройт»).

Организаторы устроили из события шоу и столкнули соотечественников в забеге на скорость в рамках «Суперскиллз». Федоров оказался быстрее благодаря фотофинишу. Могильный ответил тем, что первым набрал очки в самом матче.

1998–2002. Батл Европы и Северной Америки

Зима-1997/98 вошла в историю благодаря первой Олимпиаде с участием хоккеистов из НХЛ. Для подогрева интереса к турниру лига сменила формат звездной баталии: вместо встречи двух конференций зрители увидели столкновение двух философий: североамериканской и европейской, формально называвшейся сборной мира.

Победу 18 января 1998 года одержала Северная Америка (8:7), но звание MVP впервые получил европеец – Теему Селянне («Анахайм»). Старый Свет возьмет убедительный реванш на Олимпиаде: Канада и США останутся без медалей, а тройку призеров составят Чехия, Россия и Финляндия.

Формат Северная Америка vs Остальной мир продержится еще четыре года. Новый Свет выиграет эту серию 3-2, но в последней игре верх возьмут европейцы.

2007. Кросби и Овечкин в одном звене

В мировом спорте нет настолько идеальных антагонистов: вингер и центр, снайпер и плеймейкер, русский и канадец. Противостояние на клубном и международном уровне продолжается уже 12 лет, но 24 января 2007 года мир в первый и пока последний раз увидел Сида и Ови в одной тройке. Правда, просуществовала связка недолго, и по ходу игры Александра и Сидни развели по разным звеньям.

Днем ранее капитан Восточной конференции Брендан Шэнахен праздновал 38-летие. Перед «Суперскиллз» юные гении вручили ветерану торт и спели Happy Birthday.

2009. Примирение Малкина и Овечкина

Отношения главных российских звезд НХЛ не всегда были дружескими. Черная кошка пробежала между ними в 2007 году после драки Овечкина с агентом Малкина Геннадием Ушаковым в ночном клубе Москвы. В последующие пару лет Александр и Евгений в каждой зарубе «Вашингтона» с «Питтсбургом» пытались сделать друг другу побольнее, обоюдно жаловались после матчей, а один раз только судьи и партнеры предотвратили суперзвездный махач.

С облегчением болельщики сборной России вздохнули на Матче всех звезд-2009, когда во время шоу «Суперскиллз» состоялось своеобразное примирение: Малкин помог Овечкину нарядиться в ковбоя для исполнения буллита, а Александр забросил шайбу клюшкой партнера по сборной России. Сейчас Ови и Джино называют себя друзьями.

2011. Никому не нужный Кессел

В начале десятых лига вновь сменила формат: противостояние конференций ушло в прошлое. Теперь участники Матча всех звезд голосовали за капитанов и ассистентов двух команд, а они уже набирали составы. Шоу оказалось едва ли не интереснее и веселее самих игр.

Первый драфт звезд закрепил за Филом Кесселом статус вечного неудачника, от которого американец избавится только в 2016 году. «Мы довольны своим последним пиком и выбираем Фила Кессела», – сказал Патрик Кейн под аплодисменты игроков и зрителей, а довольный Александр Овечкин снял исторический момент на камеру.

2012. Дацюк – №1 на драфте

Формат сохранился и на следующий год, а главной звездой драфта стал Павел Дацюк. За 14 лет Волшебник из «Детройта» проделал путь от 171-го номера на драфте новичков до первого среди звезд НХЛ. На это Павел отреагировал с фирменным юмором: «С трудом сдерживаю эмоции. Никогда еще не было такого, чтобы меня выбрали под первым номером. Даже во дворе все время выбирали ближе к концу».

2016. Ноунейм – MVP Матча звезд

История, которой уже занимаются люди из киноиндустрии. Средний тафгай из «Аризоны» с заурядным, почти нарицательным именем Джон Скотт, наскребший 5 голов за 286 матчей, благодаря флешмобу болельщиков стал капитаном команды Тихоокеанского дивизиона, а затем поехал на Матч всех звезд, преодолев козни двух клубов и руководства лиги.

В главной игре жизни Скотт забросил две шайбы, побил – в прямом смысле – лучшего игрока сезона Патрика Кейна и стал самым ценным игроком.

Об одной из самых красивых спортивных историй теперь напоминает шлем Джона с Матча всех звезд-2016, выставленный в Зале хоккейной славы в Торонто.

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